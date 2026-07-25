menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Dahlan Iskan » Satpam MBG

Satpam MBG

Oleh Dahlan Iskan

Satpam MBG
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Setelah libur panjang, Makan Bergizi Gratis (MBG) jalan lagi. Perubahan yang pasti bisa lebih menghemat adalah: tidak ada lagi MBG di hari Sabtu. Sebulan hanya 20 hari.

Penghematan lain sebenarnya ada: jangan lagi ada MBG untuk siswa SMA. Cukuplah SD dan SMP. Tampaknya masih harus cari momentum untuk menuju ke sana.

Satpam MBG

Baca Juga:

Putusan sampai SMA memang terlalu ambisius. Keadaan ekonomi saat keputusan itu dibuat memang memungkinkan: belum ada perang Amerika-Iran. Meski ekonomi dunia kemudian memburuk, MBG SMA sulit dihentikan.

Anak yang tahun ini SMA sudah akan jadi pemilih di pilpres 2029.

Penghematan yang juga bisa segera dilakukan adalah: memenuhi kuota "satu dapur untuk 3.000 siswa".

Baca Juga:

Sekarang ini masih sedikit yang satu dapur melayani 3.000 siswa. Kebanyakan di sekitar 2.000. Ada juga yang di bawah 1.500. Padahal kapasitas semua dapur MBG dibuat 3.000.

Pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke investor juga didasarkan pada 3.000 siswa.

Penghematan lain sebenarnya ada: jangan lagi ada MBG untuk siswa SMA. Cukuplah SD dan SMP. Tampaknya masih harus cari momentum untuk menuju ke sana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI