Satpol PP Temukan Bangunan Hotel Diduga Masuk Rumija di Kawasan Cihampelas
jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sejumlah bangunan di kawasan Cihampelas, Kota Bandung, diduga melanggar peraturan daerah karena masuk dalam Ruang Milik Jalan (Rumija).
Tidak hanya bangunan milik masyarakat, salah satu hotel di wilayah tersebut juga diduga membangun di atas Rumija.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman mengatakan dari hasil pengamatannya, ada hotel yang area parkirnya masuk dalam objek sasaran penertiban. Namun hal itu masih dalam proses konfirmasi.
"Hasil pengamatan di lapangan, untuk informasi, kami melihat bahwa bentangan Rumija ini kalau ditarik garis lurus itu termasuk masuk ke halaman di beberapa hotel," kata Akhmad saat ditemui di lokasi penertiban, Kamis (24/9).
Menindaklanjuti hal itu, Satpol PP Jabar akan terlebih dahulu meminta keterangan dari pihak manajemen ihwal kepemilikan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Tapi kami pun juga, tadi kami sudah bertemu dengan pihak manajemen, kami berjanji akan bertemu, sudah janjian untuk bertemu. Kami akan mengklarifikasi dari pihak mereka menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya sampai sejauh mana," jelasnya.
Apabila manajemen hotel memiliki dokumen tersebut, Akhmad mengungkapkan, Satpol PP Jabar nantinya akan langsung memverifikasi dengan data yang sudah dimiliki.
"Nanti kami cocokkan dengan data-data yang ada di pemerintah di Kota Bandung maupun di ruas jalan ini," tuturnya.
Satpol PP menemukan adanya bangunan hotel yang masuk area Ruang Milik Jalan (Rumija) di kawasan Cihampelas, Kota Bandung.
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