Satria Muda Bandung Panaskan IBL 2026, Dua Pebasket AS Resmi Mendarat

jpnn.com - Menyongsong IBL 2026, Satria Muda Pertamina Bandung resmi mendatangkan dua pemain asing asal Amerika Serikat, yakni Jalen Jones dan Jordan 'Ivy' Curry.

Keduanya bukanlah pemain biasa. Jalen Jones merupakan forward berpengalaman yang pernah tampil di kompetisi selevel NBA dan berbagai liga top dunia.

Sementara itu, Jordan Curry adalah guard muda yang memulai karier profesionalnya musim ini.

Jalen dan Ivy diproyeksikan menjadi penggerak utama dalam misi Satria Muda merebut gelar juara.

Kehadiran dua pemain baru ini diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus menghadirkan dinamika permainan yang lebih agresif di kedua sisi lapangan pada skyad asuhan Djordje Jovicic.

Jalen dan Ivy juga diharapkan memberi warna baru pada gaya bermain Satria Muda, terutama dalam menghadapi ketatnya persaingan IBL 2026 yang makin kompetitif dan penuh kejutan.

Direktur Olahraga Satria Muda Pertamina Bandung Youbel Sondakh menyambut antusias kehadiran dua pemain asing tersebut.

"Kehadiran Jalen Jones dan Jordan Ivy-Curry adalah bagian dari strategi kami memperkuat tim musim ini. Jalen membawa pengalaman kelas dunia dan mentalitas kompetitif, sementara Ivy menawarkan energi muda serta kemampuan ofensif yang sangat kami butuhkan," kata Youbel, dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).