menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Satria Muda Bandung Punya Nahkoda Baru, Djordje Jovicic Gantikan Youbel Sondakh

Satria Muda Bandung Punya Nahkoda Baru, Djordje Jovicic Gantikan Youbel Sondakh

Satria Muda Bandung Punya Nahkoda Baru, Djordje Jovicic Gantikan Youbel Sondakh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Djordje Jovicic diperkenalkan sebagai pelatih baru Satria Muda Bandung untuk Indonesia Basketball League (IBL) 2026. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Musim baru Indonesia Basketball League (IBL) 2026 sebentar lagi akan dimulai. 

Satria Muda Bandung melakukan restrukturisasi tim dengan menunjuk tim kepelatihan dan manajemen baru. 

Pada Senin (1/12/2025), pemilik 12 gelar juara itu secara resmi mengumukan barisan tim kepelatihan dan manajemen baru untuk mengarungi IBL yang akan dimulai pada 10 Januari nanti.

Baca Juga:

Dalam pengumumannya yang dilakukan di Graha Persib, Kota Bandung, Satria Muda resmi menunjuk pelatih asar Serbia, Djordje Jovicic sebagai pelatih kepala baru menggantikan Youbel Sondakh.

"Satria Muda adalah tim dengan trofi terbanyak di Indonesia, dan setiap pelatih akan merasa terhormat menjadi bagian dari klub yang bersejarah dan sukses seperti ini."

"Saya berterima kasih atas kepercayaan ini dan ingin berkontribusi membangun era keunggulan berikutnya di Bandung." kata Djordje, dikutip Selasa (2/12). 

Baca Juga:

Sebelum bergabung dengan Satria Muda Bandung, Djordje sempat melatih Pelita Jaya Jakarta, kemudian berkiprah sebagai pelatih Beikong Fly Dragons (China), Partizan U-18 pada 2021-2022 hingga asisten pelatih Timnas Basket Serbia U-20.

"Salah satu fondasi terpenting tim mana pun adalah karakter. Itulah sebabnya kami harus membangun skuad yang diisi oleh pemain-pemain yang memiliki mentalitas, disiplin, dan etos kerja yang kuat."

Satria Muda Bandung merombak tim jelang IBL 2026 dengan menunjuk pelatih Serbia Djordje Jovicic, Youbel Sondakh sebagai direktur baru dan manajer baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI