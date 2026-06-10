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Satria Muda Bandung Terancam Gagal ke Final IBL 2026 seusai Kalah dari Bogor Hornbills

Satria Muda Bandung Terancam Gagal ke Final IBL 2026 seusai Kalah dari Bogor Hornbills
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Pemain Satria Muda Bandung, Niven Glover saat berlaga pada semifinal IBL 2026 melawan Bogor Hornbills di GOR Laga Tangkas, Bogor, Rabu (10/6). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, BOGOR - Tim basket Satria Muda Bandung telan kekalahan pada laga ketiga semifinal IBL 2026 melawan Bogor Hornbills.

Bertandang ke GOR Laga Tangkas, Bogor, Rabu (10/6) skuad asuhan Djordje Jovicic itu kalah dengan skor 82-93.

Pada laga ini sistem permainan Satria Muda yang banyak mengandalkan serangan balik tidak terlihat.

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Bogor Hornbills mampu mematikan strategi yang dilancarkan Yudha Saputera cum suis sehingga harus puas di laga ini kalah dengan margin 11 angka.

Niven Glover menjadi top skor Satria Muda Bandung di laga ini dengan raihan 19 angka.

Di belakang Niven juga ada Giorgi Bezhanishvili yang gemilang seusai mencetak 17 poin.

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Pemain Satria Muda lainnya yang mencetak double digit poin yakni Dame Diagne dengan 15 poin.

Adapun Jalen Jones yang sepanjang laga kewalahan mampu finis dengan 11 angka.

Satria Muda Bandung telan kekalahan pada laga ketiga semifinal IBL 2026 melawan Bogor Hornbills, Rabu (10/6)

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