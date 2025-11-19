Satria Muda Lepas Avan Seputra setelah Bersama 13 Musim

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung melepas Avan Seputra setelah berkarier bersama selama 13 tahun.

Pemain kelahiran 18 Mei 1994 itu memutuskan hengkang setelah kontraknya habis dengan tim yang baru pindah ke kota Kembang tersebut.

Pelatih Satria Muda, Youbel Sondakh mendukung langkah baru pemain asal Surabaya itu hengkang di awal musim.

Avan dinilai pemain yang punya etos kerja luar biasa sejak kedatangannya ke tim berjersei khas biru tersebut.

“Avan adalah salah satu pemain yang tumbuh besar bersama klub ini. Kami tentu sedih atas perpisahan ini karena ia bagian penting dari identitas tim.”

“Kepergiannya menyisakan rasa sedih, namun kami mendukung penuh langkah baru dalam kariernya,” ujar pelatih kelahiran 19 Agustus 1984 itu.

Avan Seputra merupakan bagian dari kesuksesan Satria Muda Bandung merengkuh gelar juara NBL 2015, IBL 2018, IBL 2021, dan IBL 2022.

Musim lalu sejatinya performa pemain bertinggi badan 199 cm itu cukup moncer dengan rerata 7.4 poin, 2.6 rebound, 0.7 asis per game dalam 29 laga.