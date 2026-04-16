Satria Muda Pertamina Bandung Resmi Perkenalkan 2 Pemain Asing Baru

jpnn.com, BANDUNG - Satria Muda Pertamina Bandung resmi mengumumkan kehadiran dua pemain asing baru. Kedua pemain baru itu adalah Giorgi Bezhanishvili dan Niven Antone Glover, yang diharapkan mampu menambah kekuatan tim dan energi baru dalam perburuan gelar juara IBL 2026.

Sport Director Satria Muda Pertamina Bandung, Youbel Sondakh mengatakan, keputusan pergantian pemain asing dilakukan sepenuhnya untuk kebutuhan tim dalam menghadapi persaingan musim ini.

"Pergantian pemain asing ini murni dilakukan demi kepentingan tim untuk mencapai target juara musim ini. Kami melihat Giorgi dan Niven adalah dua pemain yang kami butuhkan meningkatkan kualitas tim, baik dari sisi teknis maupun kebutuhan komposisi skuad secara keseluruhan," kata Youbel, Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Youbel menilai keduanya membawa keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan tim saat ini.

"Giorgi memiliki pengalaman bermain di level NCAA Division I serta kompetisi profesional internasional. Ia kuat di area paint, rebound, dan pertahanan. Sementara Niven adalah guard eksplosif dengan kecepatan tinggi, mampu menyerang ring, mengatur permainan, serta memiliki agresivitas bertahan yang baik. Dari sisi postur fisik, keduanya juga memberi dimensi baru bagi permainan kami. Semoga kehadiran mereka bisa membantu tim mencapai target utama musim ini," ujarnya.

Sementara itu, Pelatih Kepala Satria Muda Pertamina Bandung, Djordje Jovicic, menyambut positif bergabungnya dua pemain anyar tersebut.

"Kami sangat antusias menghadirkan Giorgi dan Niven ke Satria Muda pada momen penting musim ini. Keduanya adalah pemain berkualitas tinggi yang kami yakini bisa langsung memperkuat dorongan tim menuju gelar juara. Giorgi membawa ukuran tubuh ideal, ketangguhan, dan pengalaman internasional yang membuat kami lebih kuat di area dalam," ujar Djordje.

Menurut Djordje, keseimbangan komposisi skuad menjadi alasan utama dalam proses perekrutan kali ini.