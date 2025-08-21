menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Satria Muda Susah Payah Kalahkan Borneo Hornbills, Abraham Damar Grahita Jadi Bintang

Satria Muda Susah Payah Kalahkan Borneo Hornbills, Abraham Damar Grahita Jadi Bintang

Satria Muda Susah Payah Kalahkan Borneo Hornbills, Abraham Damar Grahita Jadi Bintang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Satria Muda Bandung, Abraham Damar Grahita saat berlaga pada ajang IBL All Indonesian 2025 di GOR Manahan, Solo, Kamis (21/8). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung susah payah meraih kemenangan keempat di IBL All Indonesian 2025.

Berlaga di GOR Manahan, Solo, Kamis (21/8/2025), skuad asuhan Youbel Sondakh hanya mampu menang dengan skor 88-84 atas Borneo Hornbills.

Pada laga ini, Abraham Damar Grahita menjadi bintang  Satria Muda setelah mencetak 27 poin.

Baca Juga:

Pemain kelahiran 8 Oktober 1995 tersebut tampil dominan dengan persentase menembak mencapai 47% (9/19).

Pemain lainnya yang gemilang ialah Yudha Saputera dengan tambahan 15 angka, disusul Juan Laurent Kokodiputra denga 10 poin.

Dari kubu Borneo, Oktora Raihan Azzuri Andhiky di luar dugaan tampil garang dengan menjadi top skor seusai finis dengan 24 angka.

Baca Juga:

Radityo Wirananto dan David Liberty Nuban masing-masing menambahkan 18 angka serta 14 poin. Adapun Almando Davin Nepa Bait menutup dengan 13 angka.

Hasil ini membuat Satria Muda Bandung belum terkalahkan pada Grup A IBL All Indonesian 2025.

Satria Muda Bandung susah payah raih kemenangan keempat di IBL All Indonesian 2025, Kamis (21/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI