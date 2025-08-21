Satria Muda Susah Payah Kalahkan Borneo Hornbills, Abraham Damar Grahita Jadi Bintang

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung susah payah meraih kemenangan keempat di IBL All Indonesian 2025.

Berlaga di GOR Manahan, Solo, Kamis (21/8/2025), skuad asuhan Youbel Sondakh hanya mampu menang dengan skor 88-84 atas Borneo Hornbills.

Pada laga ini, Abraham Damar Grahita menjadi bintang Satria Muda setelah mencetak 27 poin.

Pemain kelahiran 8 Oktober 1995 tersebut tampil dominan dengan persentase menembak mencapai 47% (9/19).

Pemain lainnya yang gemilang ialah Yudha Saputera dengan tambahan 15 angka, disusul Juan Laurent Kokodiputra denga 10 poin.

Dari kubu Borneo, Oktora Raihan Azzuri Andhiky di luar dugaan tampil garang dengan menjadi top skor seusai finis dengan 24 angka.

Radityo Wirananto dan David Liberty Nuban masing-masing menambahkan 18 angka serta 14 poin. Adapun Almando Davin Nepa Bait menutup dengan 13 angka.

Hasil ini membuat Satria Muda Bandung belum terkalahkan pada Grup A IBL All Indonesian 2025.