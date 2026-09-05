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Satu Abad Mengenang Sosok Rahmi Hatta

Satu Abad Mengenang Sosok Rahmi Hatta
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Puncak rangkaian peringatan Satu Abad Rahmi Hatta Sabtu, 5 September 2026, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, melalui Fashion Performance Art “RUMAH” sekaligus kegiatan sosial bertajuk “Ikatan Cinta” yang mempertemukan 40 pasangan dalam sebuah prosesi pernikahan massal. Foto: narasumber

jpnn.com, JAKARTA - Genap satu abad usia Rahmi Hatta menjadi momentum bagi keluarga besar Yayasan Meutia Hatta Swasono untuk tidak sekadar mengenang sosok perempuan yang pernah mendampingi Proklamator Kemerdekaan sekaligus Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta.

Lebih dari sekadar peringatan sejarah, satu abad kelahiran Rahmi Hatta diterjemahkan sebagai upaya meneruskan nilai-nilai keteladanan, kepedulian, kesederhanaan, dan kemanusiaan yang selama ini melekat pada sosoknya.

Pesan tersebut diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Satu Abad Rahmi Hatta yang berlangsung sejak Juli hingga September 2026. Sejarah, fashion, seni, diskusi, hingga kegiatan sosial dipadukan untuk menghadirkan sosok Rahmi Hatta dalam perspektif yang lebih dekat dengan masyarakat dan generasi masa kini.

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Puncak rangkaian tersebut digelar Sabtu, 5 September 2026, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, melalui Fashion Performance Art “RUMAH” sekaligus kegiatan sosial bertajuk “Ikatan Cinta” yang mempertemukan 40 pasangan dalam sebuah prosesi pernikahan massal.

Dua kegiatan tersebut menghadirkan pesan yang berbeda, tetapi bertemu pada satu nilai yang sama: keluarga dan kepedulian kepada sesama.

“RUMAH”, Membaca Kembali Perjalanan Rahmi Hatta

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Fashion Performance Art “RUMAH” menjadi salah satu persembahan utama Yayasan Meutia Hatta Swasono dalam memperingati satu abad kelahiran Rahmi Hatta.

Disutradarai dramawan dan pegiat teater senior Wawan Sofwan, pertunjukan tersebut mengangkat perjalanan hidup Rahmi Hatta melalui perspektif rumah sebagai ruang tempat nilai, kasih sayang, karakter, dan keteladanan tumbuh serta diwariskan.

Satu Abad Rahmi Hatta: dari fashion performance art “RUMAH” hingga 40 pasangan mengikat cinta.

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