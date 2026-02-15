Satu Assist Lawan Persebaya, Ryo Matsumura Kirim Pesan Penting ke Persija

jpnn.com - JAKARTA - Ryo Matsumura memberikan pembuktian saat mendapatkan kesempatan bermain di Bhayangkara Presisi Lampung FC jumpa Persebaya Surabaya pada pekan ke-21 Super League 2025/26.

Bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (14/2) pemain kelahiran 15 Juni 1994 itu menjadi aktor penting kemenangan Bhayangkara FC dengan skor 2-1.

Jebolan Vissel Kobe tersebut mampu mencatatkan satu assist matang untuk Moussa Sidibe pada menit ke-45+2, yang seolah menjadi pesan penting untuk Persija Jakarta.

Gol tersebut menjadi pelengkap kemenangan tim milik Kepolisian RI tersebut setelah sebelumnya dibuka oleh tandukan Bernard Doumbia di menit ke-26.

Mungkin banyak penggemar kemudian menyayangkan langkah Persija Jakarta meminjamkan pemain asal Kyoto tersebut ke tim berjuluk The Guardians itu.

Pasalnya, gaya permainan Ryo sangat ngotot dan hal tersebut dibutuhkan oleh Persija yang kadang terlihat buntu dalam membongkar pertahanan lawan.

Pada pertengahan musim manajemen Macan Kemayoran sejatinya sempat menawarkan mantan penggawa Persis Solo itu ke Arema FC.

Akhirnya pemain berusia 31 tahun tersebut lebih memilih bergabung dengan Bhayangkara yang kini dilatih oleh Paul Munster.