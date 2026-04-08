Satu Buku, Sejuta Harapan: Donasi di Sedayu City Buka Jalan Anak Panti Melihat Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Program donasi buku bertajuk Gift of Hope –Donasi Buku 2.0 kembali digelar di Sedayu City Kelapa Gading, menghadirkan gerakan kolektif untuk memperluas akses literasi bagi anak-anak panti asuhan.
Kegiatan yang berlangsung sejak 15 Maret hingga 15 Mei 2026 ini tidak sekadar mengumpulkan buku, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi mereka yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Melalui titik pengumpulan yang tersebar di Old Shanghai, Grand Waterfront, Suite Life, hingga Kampoeng Seafood, masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam berbagi ilmu.
Buku-buku yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke sejumlah panti asuhan, termasuk Panti Asuhan Anni’Mah di Cakung dan beberapa panti lainnya di sekitar kawasan Sedayu City.
Di balik tumpukan buku yang terkumpul, tersimpan cerita-cerita kepedulian yang datang dari berbagai kalangan.
Rina Pratiwi (34), salah satu donatur, mengaku sengaja membeli buku baru agar anak-anak panti mendapatkan bacaan terbaik.
“Saya beli Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan Ensiklopedia Anak Cerdas Dunia. Buat saya, buku itu bukan cuma bacaan, tapi bisa bikin anak-anak punya mimpi besar,” ujarnya.
