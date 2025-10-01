Satu dari Lima Juara Dunia Absen di MotoGP Indonesia 2025

jpnn.com - JAKARTA - Satu dari lima juara dunia yang membalap di MotoGP 2025 harus absen di MotoGP Indonesia.

Jorge Martin, Juara Dunia MotoGP 2024, harus menjalani operasi fraktur tulang selangka kanan yang bergeser yang dialaminya saat start di balapan Sprint MotoGP Jepang pekan lalu.

Si petahana mengalami cedera keempatnya tahun ini ketika ia melakukan apa yang disebut oleh bos tim Massimo Rivola sebagai 'kesalahan penilaian serius' saat mengerem di Tikungan 1, dan terbanting ke sisi rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

“Pada hari Minggu, Jorge kembali ke Spanyol untuk menjalani operasi reduksi dan fiksasi fraktur, yang dilakukan pada Selasa pagi di Rumah Sakit Universitari Dexeus oleh tim medis yang dipimpin oleh Dr. Xavier Mir,” bunyi pernyataan Aprilia.

“Waktu pemulihan akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang tergantung pada perkembangannya setelah operasi. Sesuai peraturan, Martin tidak akan digantikan untuk GP Indonesia.”

Mengingat cederanya yang parah musim ini, dan posisinya di klasemen yang rendah, terdapat keraguan bahwa Martin akan kembali untuk dua putaran balapan beruntun berikutnya di Phillip Island dan Sepang.

Jika ia absen lebih dari satu balapan, Aprilia diperkirakan akan menurunkan pengganti.

Pembalap penguji Lorenzo Savadori sebelumnya menggantikan pembalap Spanyol tersebut ketika ia absen di sepuluh dari sebelas ronde pembuka, di tengah cedera yang dialaminya.