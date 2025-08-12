Satu Dekade BRI Singapore Branch, Konektivitas Ekonomi Indonesia di Jantung Keuangan Asia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus memperkuat peran strategisnya di tingkat internasional melalui kehadiran BRI Singapore Branch.

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin mengungkapkan BRI Singapore Branch telah beroperasi selama satu dekade sejak Juli 2015.

Keberadaan unit kerja ini merupakan langkah BRI untuk membangun simpul bisnis di pusat keuangan regional, sekaligus menjawab kebutuhan korporasi Indonesia dalam mengakses layanan perbankan internasional secara langsung.

BRI Singapore Branch memiliki cakupan wilayah meliputi Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah, kehadiran BRI Singapore Branch menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas jangkauan layanan BRI dalam mendukung arus perdagangan, investasi, dan jasa keuangan lintas negara.

Berfokus pada pengembangan bisnis wholesale yang mencakup layanan transaction banking, trade finance, corporate loan bilateral dan sindikasi, serta aktivitas treasury.

“Potensi Foreign Direct Investment (FDI) dari kawasan terus digarap secara sistematis untuk diarahkan ke sektor-sektor produktif di Indonesia. Di samping itu, BRI turut memperkuat konektivitas pelaku UMKM go internasional melalui fasilitasi partisipasi pada pameran global seperti Food Hotel Asia (FHA) di Singapura yang diselenggarakan pada April 2025 lalu,” ujarnya.

Farida memaparkan hingga akhir Juni 2025, BRI Singapore Branch telah mencatatkan total aset sebesar USD 3,08 miliar atau tumbuh 60,8 persen year-on-year, dengan laba bersih mencapai USD 14,6 juta atau Rp 236,94 miliar, meningkat 123,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turut diperkuat sebagai bagian dari perluasan relasi bisnis dan dukungan terhadap arus investasi asing yang produktif ke Indonesia,” imbuh Farida.