Satu Dekade di Indonesia, Gree Electric Ekspansi ke Thailand dan Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu produsen pendingin udara (AC) terbesar di dunia Gree Electric Appliances Inc. melebarkan sayap bisnisnya dengan merambah pasar Thailand dan Singapura.

Ekspansi itu dilakukan setelah 10 tahun sukses menjajakan produknya di Indonesia.

“Setiap tahun, kami menjual lebih dari 600 ribu unit AC rumah tangga, dengan nilai proyek komersial di atas Rp 900 miliar,” ujar Vice President PT. Gree Electric Appliances Indonesia, Nicky, Kamis (11/9).

Dia mengatakan dalam kurun satu dekade, Indonesia telah menjadi pasar pertama dan terpenting di kawasan Asia Tenggara bagi produsen global asal Tiongkok tersebut.

Tercatat lebih dari 450 ribu keluarga memakai AC Gree dan 3.000 lebih proyek komersial mengandalkan teknologi Gree untuk mendukung operasional.

"Dengan fondasi bisnis yang kuat di Indonesia, kami kini membuka babak baru ekspansi regional," katanya.

Gree sejauh ini telah memiliki 16 cabang di Indonesia, ribuan distributor, serta lebih dari 1.000 karyawan.

Sementara produk yang ditawarkan meliputi pendingin rumah hingga untuk berbagai proyek komersial.