Satu Dekade NMAX di RI, Pelopor Inovasi yang Sukses Ciptakan Trendsetter di Pasar Sepeda Motor Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha tahun ini tengah merayakan satu dekade kehadiran NMAX dalam menemani perjalanan berkendara masyarakat Indonesia. Bahkan 2025 ini merupakan tahun yang spesial untuk kategori MAXi Yamaha.

Menarik untuk diulas bagaimana NMAX yang merupakan produk unggulan dari Yamaha itu, dapat bertahan selama satu dekade lamanya dan bisa terus relevan untuk menjawab berbagai macam kebutuhan berkendara konsumen yang terus berkembang hingga saat ini.

NMAX diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 dan sukses menggebrak pasar sebagaipenggerak tumbuhnya permintaan skutik premium di tanah air.

Bukan tanpa alasan, pasalnyaNMAX mampu menjadi pelopor inovasi serta trend setter di industri sepeda motor nasional yang selalu dapat menjawab berbagai macam kebutuhan berkendara konsumen dari waktu ke waktu.

Terbukti selama sepuluh tahun terakhir, Yamaha setidaknya telah menciptakan tiga generasiNMAX yang seluruhnya membawa keunggulan unik di masanya. Baik itu dari segi desain, fiturteknologi, maupun juga performa mesin.

Pada generasi pertama yang dirilis di tahun 2015, NMAX hadir dengan desain out of the boxberkarakter “Premium Big Scooter” yang menawarkan kenyamanan melalui posisi berkendarayang rileks serta mesin Blue Core 155cc VVA yang bertenaga. Kemudian pada generasi keduayang lahir akhir tahun 2019, NMAX memperkenalkan fitur Connected yang dapatmenghubungkan pengendara dengan sepeda motor melalui aplikasi Y-Connect. Ini membuatNMAX kala itu, menjadi motor buatan Indonesia pertama yang memiliki fitur konektivitas.

Gebrakan Yamaha melalui NMAX tidak berhenti, pada tahun 2024 generasi ketiga NMAX datang dengan teknologi pamungkas, yaitu YECVT yang memungkinkan penggunanyamerasakan sensasi berkendara TURBO melalui fitur Riding Mode dan juga Y-Shift, serta adanyasistem Navigasi yang menampilkan peta digital di layar speedometer.

Dengan beragam inovasi yang kerap menciptakan standar baru di segmen skutik premium, NMAX pun telah berulang kali menyabet berbagai penghargaan bergengsi.