Satu Dekade Upaya Pemerintah Perkuat Internet Sehat dan Ruang Digital Ramah Anak

Satu Dekade Upaya Pemerintah Perkuat Internet Sehat dan Ruang Digital Ramah Anak

Satu Dekade Upaya Pemerintah Perkuat Internet Sehat dan Ruang Digital Ramah Anak
Sosialisasi internet sehat bagi masyarakat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun ruang digital yang sehat, aman, dan produktif melalui program INSAN (Internet Sehat dan Aman) yang telah berjalan sejak 2013.

Program ini bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat agar pemanfaatan internet berlangsung secara positif, bertanggung jawab, dan terlindungi dari berbagai risiko konten negatif.

Program INSAN dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi, roadshow edukatif, serta forum diskusi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas literasi digital.

Baca Juga:

Salah satu kegiatan yang rutin digelar adalah Festival Internet Aman untuk Anak guna memperkuat ketahanan digital anak melalui edukasi serta pendampingan orang tua dan guru.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama strategis dengan Asia Internet Coalition (AIC) yang beranggotakan sejumlah perusahaan teknologi global, seperti Google, Yahoo, eBay, Skype, dan PayPal.

Kolaborasi tersebut bertujuan memperluas jangkauan edukasi penggunaan internet yang sehat dan aman, termasuk melalui peringatan Safer Internet Day di Indonesia.

Baca Juga:

Pakar kebijakan teknologi dan komunikasi digital Universitas Indonesia, Dr. Rini Wijayanti, menilai penguatan literasi digital merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa.

“Edukasi internet sehat sejak dini tidak hanya melindungi dari konten berisiko, tetapi juga membentuk budaya digital yang produktif, kritis, dan beretika,” ujar Dr. Rini, dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Pemerintah terus memperkuat program internet sehat demi mewujudkan ruang digital aman dan ramah anak.

