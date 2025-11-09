menu
Satu Gol, Dua Makna: Kevin Diks Bersinar Bersama Monchengladbach
Kevin Diks saat mencatatkan debutnya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach. Foto: Instagram/KevinDiks2

jpnn.com - Gol Kevin Diks untuk Borussia Monchengladbach ke gawang FC Koln memiliki banyak arti.

Eks pemain FC Copenhagen itu resmi menulis sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Bundesliga, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Jerman.

Momen tersebut terjadi saat Monchengladbach berhadapan dengan FC Köln pada lanjutan Bundesliga, Minggu (9/11/2025) dini hari WIB

Diks dipercaya maju sebagai algojo saat Monchengladbach mendapat hadiah penalti pada menit ke-61.

Full back Timnas Indonesia itu memperlihatkan ketenangan tinggi, mengarahkan bola akurat tanpa memberi peluang bagi kiper lawan.

Gol itu bukan hanya menjadi pencapaian pribadi bagi Diks, tetapi membawa Monchengladbach unggul 2–0 dan menjadi salah satu penentu kemenangan 3–1 di akhir laga.

Keputusan pelatih memberikan tanggung jawab tendangan penalti kepada Diks bukan tanpa alasan. Meski berposisi sebagai bek, pemain berusia 28 tahun tersebut dikenal memiliki akurasi tembakan yang mumpuni.

Gol Kevin Diks tersebut memiliki arti ganda, penting bagi Monchengladbach dan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.(mcr15/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

