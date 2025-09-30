menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Satu Hari Menjelang Jumpa Bangkok United, Persib Masih Cari Kepastian soal Skuad Inti

Satu Hari Menjelang Jumpa Bangkok United, Persib Masih Cari Kepastian soal Skuad Inti

Satu Hari Menjelang Jumpa Bangkok United, Persib Masih Cari Kepastian soal Skuad Inti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Berguinho saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung langsung menggeber persiapan setelah mendarat di Thailand untuk menghadapi laga penting melawan Bangkok United pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26.

Skuad asuhan Bojan Hodak sudah menggelar latihan di Lapangan Yamaoka Hanasaka Academy, Senin (29/9/2025) sore.

Meski baru tiba di Bangkok sehari sebelumnya, para pemain tetap mengikuti program latihan yang diawali dengan pemulihan kebugaran.

Baca Juga:

Hodak kemudian mengalihkan fokus ke sesi taktikal untuk mematangkan strategi menghadapi tim tuan rumah.

Bayang-Bayang Absennya Berguinho

Namun, Persib belum bisa berlatih full skuad. Gelandang asal Brasil Rosembergne “Berguinho” da Silva masih harus menjalani latihan terpisah untuk memulihkan cedera yang dideritanya.

Kondisi ini jelas menjadi perhatian khusus mengingat peran Berguinho sangat vital bagi Maung Bandung.

Baca Juga:

Persib masih memiliki satu sesi latihan resmi pada Selasa (30/9/2025) di Stadion BG Pathum Thani, tempat duel krusial kontra Bangkok United akan digelar keesokan harinya, Rabu (1/10/2025).

Waktu Persiapan yang Terbatas

Beckham Putra dan kolega datang ke Bangkok setelah menjalani laga padat di BRI Super League 2025/26.

Persib Bandung langsung menggeber persiapan setelah mendarat di Thailand untuk menghadapi laga penting melawan Bangkok United

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI