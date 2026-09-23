Satu Jenazah Korban Kapal Jurnalis Hilang Teridentifikasi sebagai ABK Arupadhatu 1

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian mengidentifikasi jenazah yang ditemukan di Perairan Pulau Enggano, Bengkulu, pada Sabtu (12/9) kemarin ialah Surakman, seorang kru kapal Arupadhatu 1.

Arupadhatu 1 adalah nama kapal yang membawa rombongan lima jurnalis untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau bersama dan tiga kru kapal.

Belakangan, kapal tersebut hilang kontak pada Senin (7/9) dan Basarnas dan berbagai unsur melaksanakan operasi pencarian.

Kapolda Banten Irjen Hengki menyampaikan hasil identifikasi setelah dilakukan pencocokan DNA jenazah mister X dengan data antemortem keluarga lima jurnalis dan tiga kru.

"Kode jenazah Mr. X tadi, teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal,” kata Hengki kepada awak media, Rabu (23/9).

Adapun, ujar Hengki, jenazah yang ditemukan 12 September memiliki ciri-ciri fisik bertinggi 163 sentimeter, umur lebih kurang 50 tahun, dan mengenakan celana pendek hitam.

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Jenderal bintang dua Polri itu menyatakan DNA yang diambil dari jenazah yang ditemukan pada 12 September cocok dengan sang anak, Yayat.

”Hasil identifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan DNA operasi DVI Pusdokkes Polri," tutur Hengki.