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Satu Kalimat dari Purbaya di Sela Sertijab Menteri Keuangan

Satu Kalimat dari Purbaya di Sela Sertijab Menteri Keuangan
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Suahasil Nazara menandatangani serah terima jabatan Menteri Keuangan, dengan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa tak menunjukkan tampang ketidakpuasan saat menghadiri serah terima jabatan Menteri Keuangan di kantor Kemenkeu, Selasa (15/9).

Pria yang kemarin dicopot sebagai Menkeu itu tiba dengan wajah semringah sekitar pukul 11.00 WIB.

Purbaya mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna mauve atau merah muda keunguan.

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Dia masuk gedung yang akan ditinggalkan tersebut dengan percaya diri dan riang menyapa awak media.

Satu Kalimat dari Purbaya di Sela Sertijab Menteri KeuanganPurbaya saat tiba di kantor Kementerian Keuangan. Foto: Roma/JPNN

Purbaya lalu langsung berjalan menuju ruang serah terima jabatan dan bertemu dengan Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nezara.

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Sesekali Purbaya menjawab pertanyaan para awak media dengan kelakar yang mengundang gelak tawa.

Laki-laki kelahiran Kota Bogor itu mengeluarkan satu kalimat saat ditanya soal rencana ke depan.

Purbaya tiba di kantor Kemenkeu pada pukul 11.00 WIB untuk menghadiri acara Sertijab Menkeu dengan wajah semringah.

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