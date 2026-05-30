Satu Keluarga Tewas di Glamping Posong, Badan Geologi Ungkap Hasil Investigasi
jpnn.com - Badan Geologi memastikan tidak ada gas vulkanik berbahaya yang ditemukan di sekitar Glamping Posong, Kabupaten Temanggung.
Dengan begitu, penyebab meninggalnya satu keluarga di perkemahan diduga bukan dikarenakan paparan gas vulkanik.
"Berdasarkan hasil pengukuran sementara di lokasi pengecekan, tidak terindikasi adanya konsentrasi gas vulkanik berbahaya di area pengukuran," kata Plt. Kepala Badan Geologi Lana Saria, dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026)
"Selain itu, vegetasi di sekitar lokasi teramati dalam kondisi normal serta tidak menunjukan indikasi kerusakan akibat paparan gas berbahaya," lanjutnya.
Dari hasil pengecekan, konsentrasi karbondioksida (CO2) berada pada angka 0,03 persen. Lalu, hidrogen sulfida (H2S), sulfur dioksida (SO2), dan karbon monoksida (CO) terpantau berada pada angka 0 ppm.
Di sisi lain, status Gunung Sindoro pun dipastikan masih berada dalam Level I Normal.
"Pada saat ini aktivitas Gunung Sindoro pada tingkat normal," ujarnya.
Sebelumnya, empat anggota keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam tenda glamping di kawasan wisata alam Posong, Kledung, Kabupaten Temanggung, Rabu (27/5).
Badan Geologi memastikan tidak ada gas vulkanik berbahaya di Glamping Posong. Polisi kini mendalami dugaan keracunan dari perlengkapan barbeque.
