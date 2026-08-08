Satu Kesalahan Mengubah Segalanya, Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2026
jpnn.com - Langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 berakhir dengan penyesalan.
Satu momen di lini belakang membuat keunggulan yang sudah berada di tangan Garuda berubah menjadi hasil imbang.
Indonesia harus puas bermain 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) malam WIB.
Hasil tersebut membuat skuad asuhan John Herdman mengakhiri fase grup di peringkat ketiga dengan tujuh poin. Vietnam keluar sebagai juara grup dengan 10 poin, sedangkan Singapura mengamankan posisi runner up dengan delapan angka.
Keunggulan yang Tak Bertahan Lama
Pertandingan berjalan tanpa gol pada babak pertama. Indonesia kemudian mendapatkan momentum setelah Ragnar Oratmangoen memecah kebuntuan dua menit setelah jeda.
Gol tersebut membuat Garuda berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target kemenangan. Namun, situasi berubah kurang dari 20 menit kemudian.
Singapura memperoleh gol penyama kedudukan melalui Ilhan Fandi pada menit ke-66.
Gol tersebut lahir dari situasi yang sebenarnya bisa diantisipasi Indonesia. Bola lambung menuju area pertahanan membuat Rizky Ridho dan Cahya Supriadi berada dalam situasi yang tidak ideal.
Timnas Indonesia hanya membutuhkan kemenangan untuk lolos. Namun, satu kesalahan di lini belakang membuat keunggulan atas Singapura berubah menjadi petaka.
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