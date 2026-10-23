Satu Kesalahan, Persib Dihukum Madura United

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah Madura United dalam pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027.

Si Maung Bandung kalah 0-1, setelah gol Dimitar Mitkov menit 89 menghancurkan harapan pulang dengan satu poin.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan timnya tampil baik sepanjang 90 menit waktu normal pertandingan. Mereka menguasai jalannya laga, hanya saja tak ada gol yang berhasil tercipta.

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"Kami bermain cukup baik untuk memenangkan pertandingan. Kami menciptakan beberapa peluang, tetapi tidak berhasil mencetak gol," kata Tolic dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Madu Ratu Pamelingan, Kamis (22/10/2026) malam.

Di menit akhir pertandingan, gawang Teja Paku Alam jebol. Mariano Peralta sebagai orang terakhir, gagal mengantisipasi bola yang dieksekusi striker Belgia Mitkov.

"Kami dihukum karena satu kesalahan dan akhirnya kalah dalam pertandingan ini," ucapnya.

Meski begitu, Tolic tak menyalahkan pemain. Dia memilih untuk mengalihkan fokus sebab timnya akan kembali bertanding dalam tiga hari ke depan.

Marc Klok cum suis akan melanjutkan perjalanan ke Bogor untuk menghadapi Garudayaksa FC pada Minggu (25/10).