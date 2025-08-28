Satu Komando! Tidak Boleh Ada Polisi Bawa Senpi dalam Pengamanan Demo Buruh Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengumpulkan aparat keamanan yang bertugas mengamankan demo buruh di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Dalam apel pagi di Kompleks Parlemen Senayan sebelum pengamanan demo, Irjen Asep menyampaikan instruksi penting sekaligus memastikan kesiapan anak buahnya.

Irjen Asep dalam arahannya memerintahkan jajarannya mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam menjalankan tugas itu. Abiturien Akpol 1994 itu mengingatkan seluruh petugas tetap kompak, selalu menjalin koordinasi dengan komandan di lapangan, serta tidak bergerak sendiri.

“Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando,” kata Irjen Asep.

Selain itu, Irjen Asep juga memerintahkan anak buahnya tidak membawa senjata api dalam pengamanan unjuk rasa buruh hari ini. Dia mewanti-wanti polisi yang mengamankan unjuk rasa di Gedung DPR/MPR tidak bertindak agresif.

“Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” ucap Irjen Asep.

Jika memang menemukan benda-benda terlarang yang dibawa pedemo, seperti bom molotov atau senjata tajam, polisi harus mengamankan barang berbahaya itu sesuai prosedur.

Irjen Asep menegaskan tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkistis.