jpnn.com, SERANG - DVI Polri mengidentifikasi satu dari 26 kantong jenazah (body pack) korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Korban atas nama Muhammad Ma'rupin (31 tahun), asal Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen Pol. Nariyana mengatakan jenazah tersebut teridentifikasi melalui pencocokan data postmortem dan antemortem pada rapat rekonsiliasi.

"Dari kantong jenazah nomor PM1-009-RSB didapatkan data sekunder medis jenis kelamin, perkiraan usia, dan gigi serta properti dari korban berupa telepon genggam, jam tangan, STNK, dan ikat pinggang yang cocok dengan nomor antemortem 015 atas nama Muhammad Ma'rupin," katanya dalam konferensi pers di Serang, Selasa malam.

Dia mengatakan jenazah almarhum beserta properti milik korban akan diserahkan dan diantar ke rumah duka pada Selasa malam menggunakan fasilitas Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Banten.

Brigjen Pol. Nariyana menjelaskan sejak Minggu (22/11) hingga Selasa (24/11), tim gabungan yang terdiri atas DVI Pusdokkes Polri, DVI Biddokkes Polda Banten, PDFI Cabang Banten, dan PDGI Cabang Serang telah menerima serta memeriksa 26 kantong jenazah.

"Sebanyak 25 kantong jenazah lainnya saat ini tengah menjalani pemeriksaan DNA di Laboratorium Pusdokkes Polri dan diperkirakan hasilnya dapat keluar dalam waktu tiga hingga empat hari ke depan," paparnya.

Sementara itu, Wakapolda Banten Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho mengatakan terkait laporan orang hilang yang diterima tim DVI Biddokkes Polda Banten tercatat sebanyak 31 orang.