Satu Korban Tenggelam di Sungai Baung OKI Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - PALEMBANG - Satu korban tenggelam di Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu. Korban yang ditemukan meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan itu ialah Sukadi (60), seorang sopir truk.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menyebutkan korban ditemukan sekitar pukul 08.00 WIB mengapung di tengah sungai, berjarak kurang lebih dua kilometer dari lokasi awal kejadian.

"Tim SAR Gabungan telah mengevakuasi jasad Sukadi dan membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk penanganan lebih lanjut. Sementara pencarian terhadap Danang terus kami maksimalkan," ujar Raymond, Sabtu (8/8).

Peristiwa nahas ini bermula pada Jumat (7/8), sekitar pukul 10.00 WIB, saat Tug Boat Zavina O1 yang menarik tongkang bermuatan mobil PT OKI Pulp dan Paper, melintas di wilayah perairan Labuh Bukit Batu menuju Palembang.

Saat dalam pelayaran, seorang kernet truk, yakni Danang (17) berupaya mengambil air sungai menggunakan ember dengan berjalan di antara celah kendaraan di atas tongkang. Namun, dia diduga terpeleset dan jatuh ke sungai hingga terseret arus.

Melihat kejadian itu, Sukadi berusaha memberikan pertolongan, tetapi justru ikut terseret derasnya arus Sungai Baung dan hilang tenggelam.

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Basarnas Kantor SAR Palembang yang menerima laporan pada Jumat sore langsung menerjunkan personel ke lokasi kejadian.

Pencarian dilakukan dengan menyisir permukaan air seluas 7 mil laut (NM²) menggunakan Rigid Buoyancy Boat (RBB) milik Basarnas serta kapal cepat milik Polair.