Satu Laga 16 Besar Wimbledon 2026 Ditangguhkan, Kemalaman

jpnn.com - LONDON - Pertandingan terakhir di 16 Besar nomor tunggal Wimbledon 2026 antara unggulan kedua (peringkat ketiga dunia) Alexander Zverev melawan Jiri Lehecka di Centre Court, Wimbledon, ditangguhkan pada Senin (6/7) malam waktu London.

Itu lantaran batas waktu boleh bertanding di Centre Court, yakni pukul 23.00, sudah terlalu dekat. Laga Zverev vs Lehecka ditangguhkan pada pukul 22.55, saat Zverev si cowok Jerman unggul 6-4, 7-5, 3-3.

Pertandingan Zverev melawan tunggal putra Ceko itu baru dimulai pukul 20.50, yang berarti memberi mereka waktu sekitar dua jam dan sepuluh menit untuk menyelesaikan pertandingan.

Zverev dan Lehecka harus menunggu lama untuk masuk lapangan setelah drama kemenangan epik Arthur Fery dalam lima set dengan durasi tiga jam 55 menit atas Grigor Dimitrov.

Namun, ketika mereka memulai permainan, segera terlihat bahwa batas waktu tidak akan bisa dikejar, karena pertarungan ketat.

Dengan gelar Roland Garros 2026, titel pertamanya di ajang Grand Slam, Zverev tampak sudah lebih tampil bebas, tanpa beban.

"Ada semangat baru dan bermain lebih agresif," ulasan Alix Ramsay di halaman Wimbledon. (wim/jpnn)

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