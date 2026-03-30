Satu Momen Krusial Gagalkan Timnas Indonesia Juara FIFA Series 2026
jpnn.com - Bulgaria menjadi juara FIFA Series 2026 seusai mengalahkan Timnas Indonesia.
Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026), tim berjuluk The Lions itu menang dengan skor 1-0.
Gol tunggal skuad asuhan Aleksandar Dimitrov dicetak melalui tendangan penalti Marin Petkov pada menit ke-37.
Penalti diberikan setelah Zdravko Dimitrov dilanggar Kevin Diks di dalam kotak penalti.
Wasit Muhammad Nazmi bin Nasaruddin asal Singapura sempat meninjau tayangan video assistant referee (VAR) sebelum akhirnya menunjuk titik putih.
Marin Petkov yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengecoh kiper Timnas Indonesia Emil Audero.
Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga yang membuat Bulgaria menjadi juara FIFA Series 2026 edisi Jakarta.
Sebelumnya, Bulgaria juga pernah menjuarai FIFA Series edisi 2024 saat masih diuji coba.
- FIFA Series 2026: Penalti Marin Petkov Bikin Bulgaria Unggul atas Timnas Indonesia di Babak Pertama
- Link Streaming dan Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026
- Saint Kitts and Nevis Rebut Posisi Ketiga FIFA Series 2026, Laga Sempat Tertunda 75 Menit
- Final FIFA Series 2026 Timnas Indonesia vs Bulgaria Dipastikan Berjalan Sesuai Jadwal
- Tegas! John Herdman Pastikan Persiapan Timnas Indonesia Tak Terganggu PSSI Awards
- Misi Timnas Indonesia di Final FIFA Series 2026, Erick Thohir Titip Pesan Penting