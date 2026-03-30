Satu Momen Krusial Gagalkan Timnas Indonesia Juara FIFA Series 2026

jpnn.com - Bulgaria menjadi juara FIFA Series 2026 seusai mengalahkan Timnas Indonesia.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026), tim berjuluk The Lions itu menang dengan skor 1-0.

Gol tunggal skuad asuhan Aleksandar Dimitrov dicetak melalui tendangan penalti Marin Petkov pada menit ke-37.

Penalti diberikan setelah Zdravko Dimitrov dilanggar Kevin Diks di dalam kotak penalti.

Wasit Muhammad Nazmi bin Nasaruddin asal Singapura sempat meninjau tayangan video assistant referee (VAR) sebelum akhirnya menunjuk titik putih.

Marin Petkov yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengecoh kiper Timnas Indonesia Emil Audero.

Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga yang membuat Bulgaria menjadi juara FIFA Series 2026 edisi Jakarta.

Sebelumnya, Bulgaria juga pernah menjuarai FIFA Series edisi 2024 saat masih diuji coba.