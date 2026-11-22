jpnn.com - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengaku menyerahkan ke Presiden RI Prabowo Subianto untuk menentukan dua nama yang diusulkan sebagai Cawapres ke MPR RI.

"Siapa namanya, itu hanya yang tahu Bapak Presiden sama Yang Maha Kuasa," kata dia ditemui awak media di Jakarta, Minggu (22/11).

Bahlil mengatakan partai dalam konteks pengisian nama Wapres RI, hanya mengusulkan nama dan keputusan akhir tetap diserahkan ke Kepala Negara.

"Kami sifatnya menyampaikan aspirasi," ujar Menteri ESDM itu.

Namun, kata Bahlil, partai pendukung pemerintah tentu memiliki preferensi terhadap sosok Wapres RI sepeninggal Gibran Rakabuming Raka.

Misalnya, kata dia, partai menginginkan sosok Wapres RI bisa menjalin komunikasi ke semua pihak, seperti bisa dilakukan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Ada segala macam, ada juga yang mengajukan, yang punya komunikasi baik, ya, dengan partai-partai lain, Pak Dasco, contoh katakanlah," kata Bahlil.

Dia menilai wajar Dasco diusulkan sebagai cawapres untuk kemudian direkomendasikan Presiden RI ke MPR RI