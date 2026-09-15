Satu Orang Tewas-3 Terluka Akibat Tertimbun Tembok Galian Drainase di Gowa

jpnn.com, GOWA - Tertimpa tembok panel beton drainase yang amblas, satu orang tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka.

Insiden itu terjadi ketika korban hendak melakukan perbaikan jaringan kabel milik PT Telkom Akses yang diduga terputus akibat pengerjaan galian drainase di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Kejadian ini dugaan kecelakaan kerja akibat adanya tembok panel yang roboh saat pekerja dari pihak perusahaan Telkom Akses ini melaksanakan pekerjaan. Karena adanya kabel putus yang terbaca oleh sistem dari PT Telkom Akses," ujar personel Patroli, Pengamanan, dan Pelayanan Masyarakat Terpadu (Pamapta) 3 Polresta Gowa Ipda Rahmat di lokasi kejadian, Senin malam.

Untuk korban yang teridentifikasi, ada empat orang, satu meninggal dunia, satu selamat dan dua orang mengalami luka serius. Usai kejadian korban dilarikan ke Rumah Sakit Unismuh Gowa untuk mendapatkan perawatan medis.

Dari data diperoleh, korban meninggal dunia atas nama Nichsan Isnorrianto Idris (24), alamat Desa Kawite-Wite, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Korban luka Muhammad Irsyad (30), alamat Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar, Sulsel, mengalami luka lebam pada bagian paha sebelah kiri.

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Selanjutnya, korban Andi Arung , mengalami luka terbuka pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada bagian punggung, serta bengkak pada bagian kepala belakang. Sementara korban Khairul (28) tahun, alamat Jalan Tanggul Tanggul Patompo Makassar, Sulsel, hanya mengalami luka ringan.

Dari kronologi kejadian, informasinya dari pihak Telkom Akses menerima laporan adanya jaringan kabel terputus akibat aktivitas penggalian pelebaran drainase menggunakan ekskavator pada proyek Prasarana Umum (PU) di lokasi tersebut. Kabel yang terputus mengakibatkan gangguan jaringan pada salah satu BTS milik Telkom.