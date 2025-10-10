Satu Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Tambora, Diduga Tertidur saat Kejadian

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Seorang warga berinisial AS, 41, tewas dalam kebakaran rumah di RT 11/RW 07 Angke, Tambora, Jakarta Barat, Jumat (10/10).

Kepolisian menyebut korban adalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan saat kejadian diduga tengah tertidur.

"Sementara dugaannya, korban itu tertidur ya dalam kamar dan tidak sempat terselamatkan," kata Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Djumantara saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: 4 Anak Meninggal Dunia Akibat Kebakaran Rumah di OKU Timur Sumsel

Kini, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi.

"Sudah dibawa ke RS Kramat Jati untuk diautopsi. Pihak keluarga juga sudah mengizinkan. Itu kan untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban kan," kata dia.

Mengenai dugaan pintu kamar tidur ODGJ malang itu terkunci saat kebakaran terjadi, Sudrajat menyebut masih didalami. "Belum ke arah sana penyelidikannya. Intinya sementara, korban tertidur," ujar Sudrajat.

Pihak kepolisian pun memeriksa lokasi kebakaran dengan mengambil sampel serta mengambil keterangan dari beberapa saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan empat rumah serta kontrakan 10 pintu itu.

"Penyebab pasti kebakaran masih kami selidiki. Keterangan sejumlah saksi di TKP sudah diambil, begitu pun beberapa sampel di TKP tadi," katanya.