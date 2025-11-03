Satu Pelaku Penganiayaan yang Menewaskan Mahasiswa di Sibolga Masih Diburu Polisi

menu
Kepolisian Resor (Polres) Kota Sibolga, Sumatera Utara mengangkap tiga pelaku penganiyayan di Halaman Masjid Agung Kota Sibolga, ANTARA/HO=Humas Polres Sibolga

jpnn.com - Personel Polres Sibolga, Sumatera Utara masih memburu satu pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa di halaman Masjid Agung setempat.

"Polres masih terus mengembangkan penyidikan untuk memburu satu pelaku lain yang belum tertangkap," ujar Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Minggu (2/11/2025).

Sebelumnya polisi telah menangkap tiga pelaku yang melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal dunia.

Ketiga pelaku yang ditangkap berinisial ZP alias A (57), HB alias K (46) dan SS alias J (40).

AKBP Eddy mengatakan ketiga orang yang ditangkap diduga terlibat langsung dalam penganiayaan yang terjadi di halaman Masjid Agung Kota Sibolga pada Jumat (31/10).

Dia mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan dan sinergi personel yang bergerak begitu menerima laporan.

"Begitu mendapat laporan dan hasil rekaman CCTV, tim langsung melakukan penyelidikan intensif. Kurang dari satu hari dua pelaku utama kami amankan," kata dia.

Adapun satu pelaku lainnya ditangkap pada keesokan harinya yang hendak berusaha melarikan diri.

