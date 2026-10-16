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Satu Perjalanan, Dua Pengalaman: Berobat dan Berwisata di Selangor

Satu Perjalanan, Dua Pengalaman: Berobat dan Berwisata di Selangor
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Tourism Selangor berpartisipasi dalam Malaysia Healthcare Expo (MHX) Indonesia 2026 di Jakarta dan memperkenalkan inisiatif MedTravel Selangor: Heal & Explore, yang menggabungkan layanan kesehatan berkualitas dengan pengalaman wisata yang menyeluruh. Foto: narasumber

jpnn.com, JAKARTA - Selangor terus memperkuat posisinya sebagai destinasi pilihan untuk wisata medis di Asia Tenggara, khususnya bagi wisatawan Indonesia, melalui kombinasi fasilitas kesehatan bertaraf internasional, aksesibilitas yang mudah, serta beragam pengalaman wisata yang menarik.

Melalui konsep "Heal & Explore Selangor", wisatawan tidak hanya dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas tinggi, tetapi juga berkesempatan menikmati kekayaan budaya, kuliner, alam, dan berbagai destinasi rekreasi yang menjadikan Selangor sebagai salah satu negara bagian paling dinamis di Malaysia.

Terletak di pesisir barat Semenanjung Malaysia dan mengelilingi sebagian wilayah Kuala Lumpur, Selangor memiliki lokasi yang strategis serta jaringan transportasi yang memudahkan perjalanan internasional.

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Wisatawan dari Indonesia dapat terbang langsung ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA), KLIA Terminal 2 (KLIA2), atau Subang SkyPark Airport, yang menawarkan akses mudah menuju rumah sakit, hotel, dan berbagai destinasi wisata di seluruh Selangor.

Indonesia menjadi negara asal wisatawan mancanegara terbesar ketiga ke Selangor, Malaysia, dengan kontribusi 6 persen dari total kunjungan wisatawan internasional hingga Maret 2025.

Posisi ini menempatkan Indonesia setelah China, yang menyumbang 19 persen, dan Singapura sebesar 12 persen. Secara keseluruhan, Selangor mencatat 1,77 juta kunjungan wisatawan hingga Maret 2025, atau 22 persen dari target tahunan sebanyak 8 juta kunjungan.

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Dari total kunjungan tersebut, 28 persen berasal dari wisatawan mancanegara, sementara 72 persen lainnya merupakan wisatawan domestik. Selangor menargetkan penerimaan sektor pariwisata mencapai RM11,2 miliar sepanjang 2025.

Pada 2025, Selangor kembali mempertahankan posisinya sebagai negara bagian yang paling banyak dikunjungi di Malaysia, dengan mencatat 36,4 juta kunjungan wisatawan domestik sepanjang 2025. Capaian tersebut berdasarkan hasil Survei Pariwisata Domestik 2025 yang dirilis Departemen Statistik Malaysia (DOSM).

Selangor terus memperkuat posisinya sebagai destinasi pilihan untuk wisata medis di Asia Tenggara.

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