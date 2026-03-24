Satu Personel Polres Pekalongan Gugur Setelah Bertugas Kawal Arus Mudik
jpnn.com, PEKALONGAN - Salah satu personel Polres Pekalongan bernama Bripka Septian Eko Nugroho gugur saat bertugas dalam pengamanan arus mudik Lebaran 2026.
Kapolres Pekalongan AKBP Rahmad Yusuf menjelaskan Bripka Septian baru saja menyelesaikan tugas pengaturan lalu lintas di Alun-Alun Kajen, Minggu (22/3) malam, dalam rangka Operasi Ketupat Candi 2026 di daerah setempat.
"Usai melaksanakan tugas dan sempat beristirahat sejenak di sekitar lokasi, almarhum tiba-tiba mengalami pingsan," katanya dalam keterangan tertulis.
Rekan-rekannya kemudian segera membawa Bripka Septian ke RSUD Kajen untuk mendapatkan penanganan medis.
Setelah sampai di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Kajen, tim medis langsung melakukan tindakan, termasuk pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) dan resusitasi jantung paru (RJP).
"Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya gangguan irama jantung. Meski telah dilakukan penanganan maksimal, almarhum dinyatakan meninggal dunia di IGD RSUD Kajen," katanya.
Kapolres Pekalongan AKBP Rahmad Yusuf yang didampingi Kasi Humas AKP Warsito mengatakan penyebab kematian berkaitan dengan gangguan sistem kardiovaskular atau penyakit jantung.
Dia menyebut Bripka Septian di lingkungan Polres Pekalongan semasa hidupnya dikenal sosok yang supel, enak bergaul, mudah berinteraksi dengan rekan, memiliki kinerja yang baik, serta loyalitas tinggi.
