Satu Perubahan Ini Bikin Persebaya Surabaya Meluluhlantakkan Arema FC
jpnn.com - Persebaya Surabaya membawa pulang hasil sempurna dari lawatan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026) pada pekan ke-30 BRI Super League.
Menghadapi Arema FC, Bajol Ijo tampil menggila dengan kemenangan telak empat gol tanpa balas.
Francisco Rivera mencetak brace di laga ini, masing-masing menit ke-49 dan 82'.
Adapun dua gol Persebaya lainnya diciptakan oleh Jefferson (76') dan Mikael Tata (86').
Efektivitas menjadi pembeda utama dalam laga tersebut. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengungkap bahwa perubahan pendekatan di babak kedua menjadi faktor utama yang mengubah jalannya pertandingan.
"Kami melakukan penyesuaian saat jeda, terutama dalam organisasi tanpa bola."
"Setelah itu, permainan kami jauh lebih terkontrol dan lebih berbahaya di sepertiga akhir lapangan," jelasnya.
Dia menilai gol pertama menjadi momen penting yang membuat Persebaya makin percaya diri dalam menekan Arema.
Kemenangan telak Persebaya Surabaya atas Arema FC menyisakan cerita menarik dari Bernardo Tavares.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
