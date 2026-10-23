Satu Prajurit TNI Bantu Madura United Menang dari Persib

jpnn.com - PAMEKASAN - Prajurit TNI yang satu ini menjadi salah satu penyebab Persib Bandung keok di markas Madura United FC pada pekan ke-6 Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.

Dialah Angga Saputra. Penjaga gawang Madura United yang juga anggota TNI AD.

Angga 'Cecep' Saputra tampil gemilang di bawah mistar Madura United malam tadi.

Persib Bandung melepaskan 21 tembakan, enam di antaranya mengarah ke gawang. Namun, sederet peluang yang didapatkan Maung Bandung belum mampu menggetarkan jala gawang Laskar Sape Kerrab. Cecep berkali-kali mementahkan peluang Persib.

Sebaliknya, Madura United hanya mencatatkan 12 tembakan dengan empat di antaranya tepat sasaran. Namun, salah satu peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol oleh penyerang asing Dimitar Mitkov menjelang berakhirnya waktu normal.

Gol tersebut menjadi pembeda pada laga pekan keenam BRI Super League 2026/27. Di tengah gempuran Persib, ketangguhan Angga Saputra memastikan keunggulan Madura United tetap terjaga hingga peluit panjang dibunyikan.

Pemain berusia 33 tahun ini menjelaskan, hasil positif dan pencapaian gemilang merupakan kerja keras semua elemen di tim. Serta, dukungan suporter, terutama yang hadir langsung ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

"Ini bukan hanya soal saya, tetapi semuanya. Semua kerja untuk ini. Semoga bisa terus solid dan membawa Madura United terus lebih baik dan konsisten," ujarnya. (il/jpnn)



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