Satu Sosok Jadi Mesin Medali Indonesia di SEA Games 2025

jpnn.com - Atlet triathlon Indonesia Martina Ayu Pratiwi menjadi sorotan di ajang SEA Games 2025.

Perempuan kelahiran Magetan itu menjadi figur paling produktif dalam urusan menyumbang medali bagi kontingen Merah Putih.

Martina Ayu Pratiwi Jadi Atlet Paling Produktif di SEA Games 2025

Tercatat, Martina mengumpulkan tujuh medali SEA Games 2025 dengan perincian lima emas dan dua perak.

Hasil itu menempatkannya sebagai atlet Indonesia dengan raihan medali terbanyak pada pesta olahraga antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Kontribusi Martina tak hanya berdampak secara individu, tetapi juga sangat menentukan keberhasilan tim triathlon Indonesia secara keseluruhan.

Momen paling menentukan hadir ketika Martina turun di nomor triathlon individual putri.

Medali emas di nomor individual ini memiliki nilai historis bagi kontingen Indonesia.

Kontribusi Emas Bersejarah untuk Indonesia

Kemenangan Martina menjadi emas ke-81 Indonesia di SEA Games 2025, sekaligus memastikan target awal 80 medali emas yang ditetapkan sebelum keberangkatan ke Thailand