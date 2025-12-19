Satu Sosok Jadi Mesin Medali Indonesia di SEA Games 2025
jpnn.com - Atlet triathlon Indonesia Martina Ayu Pratiwi menjadi sorotan di ajang SEA Games 2025.
Perempuan kelahiran Magetan itu menjadi figur paling produktif dalam urusan menyumbang medali bagi kontingen Merah Putih.
Martina Ayu Pratiwi Jadi Atlet Paling Produktif di SEA Games 2025
Tercatat, Martina mengumpulkan tujuh medali SEA Games 2025 dengan perincian lima emas dan dua perak.
Hasil itu menempatkannya sebagai atlet Indonesia dengan raihan medali terbanyak pada pesta olahraga antarnegara Asia Tenggara tersebut.
Kontribusi Martina tak hanya berdampak secara individu, tetapi juga sangat menentukan keberhasilan tim triathlon Indonesia secara keseluruhan.
Momen paling menentukan hadir ketika Martina turun di nomor triathlon individual putri.
Medali emas di nomor individual ini memiliki nilai historis bagi kontingen Indonesia.
Kontribusi Emas Bersejarah untuk Indonesia
Kemenangan Martina menjadi emas ke-81 Indonesia di SEA Games 2025, sekaligus memastikan target awal 80 medali emas yang ditetapkan sebelum keberangkatan ke Thailand
Satu atlet Indonesia mencuri perhatian lewat penampilan impresifnya di SEA Games 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Link Live Streaming Timnas Basket Putra Indonesia vs Malaysia, Garuda Pantang Meremehkan
- Duet Prabowo-Irjen Nunung Antar Pencak Silat Rebut 4 Emas SEA Games 2025
- Greg Nwokolo Sebut Timnas Indonesia Maju 10 Langkah Lalu Mundur Lagi
- Di Bawah Bayang Tuan Rumah, Indonesia Cetak Sejarah SEA Games 2025
- Greg Nwokolo Kecewa atas Kondisi Timnas Indonesia yang Mundur Lagi
- Alwi dan Sabar Sukses Raup 2 Emas SEA Games, Exist Ingin Terus Berkontribusi untuk Indonesia