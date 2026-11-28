Satu Tersangka Korupsi Pembangunan Masjid di Gorontalo Masih Dicari, Rumahnya Kosong
jpnn.com - Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo masih mencari seorang tersangka kasus korupsi pembangunan masjid Jabal Iqro di kompleks Blok Plan Molingkapoto, Kecamatan Kwandang.
Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Eric Brayn Christian Nikijuluw, dari empat tersangka, tiga orang telah ditahan.
"Namun, satu orang tersangka berinisial DAP belum juga menyerahkan diri sampai saat ini," kata Eric di Gorontalo, Jumat (27/11/2026).
Dia menyebut pencarian terhadap DAP telah dilakukan di kota domisili yang bersangkutan, di Manado, Sulawesi Utara, namun hasilnya nihil.
"Pihak Kepala Lingkungan tempat DAP tinggal, menginformasikan rumah yang bersangkutan kosong. Keberadaan terkini pun tidak diketahui," ucapnya.
Sebelumnya, DAP pernah mengirim surat ke Kejaksaan Negeri tersebut, untuk memberitahukan keberadaan yang berada di Jakarta untuk kepentingan pengobatan.
"Sampai saat ini DAP belum bertandang ke Kejaksaan, padahal pemanggilan keempat telah dilakukan," kata Eric.
Sementara tiga tersangka lainnya, telah menjalani proses pemberkasan.
Jaksa masih mencari seorang tersangka kasus korupsi pembangunan masjid Jabal Iqro Gorontalo Utara. Rumah DAP di Manado disebut kosong.
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