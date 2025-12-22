Satukan Langkah untuk Sumatra Besutan BRI Berikan Komitmen Bantuan Rp 50 Miliar untuk Percepat Pemulihan

jpnn.com, JAKARTA - BRI Group sebagai bagian dari Danantara menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Satukan Langkah untuk Sumatra” sebagai aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di berbagai wilayah Sumatra.

Dalam semangat solidaritas dan gotong royong membantu sesama, kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-130 BRI yang jatuh pada 16 Desember 2025 lalu dan dilaksanakan dengan kesederhanaan, serta sarat dengan nilai kepedulian maupun nilai sosial.

Kegiatan “Satukan Langkah untuk Sumatra” dilaksanakan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, pada Minggu (21/12/2025), dan dihadiri oleh Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI Group.

Kegiatan tersebut menegaskan komitmen jajaran manajemen BRI Group untuk turun langsung dan bergerak bersama dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

Diikuti oleh 5.000 peserta yang didalamnya juga diselenggarakan kegiatan jalan sehat yang menyusuri rute dengan total jarak tempuh 5 kilometer atau yang diestimasikan mencapai 7.500 langkah.

Melalui konversi setiap langkah menjadi donasi sebesar Rp 1.300, kegiatan ini diproyeksikan dapat menghimpun dana bantuan hingga Rp 50 miliar yang akan disalurkan ke pembangunan infrastruktur pascabencana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Komitmen bantuan pemulihan infrastruktur pascabencana tersebut akan dilakukan melalui program BRI Peduli yang difokuskan pada wilayah-wilayah terdampak.

Di Provinsi Aceh, sebagai salah satu wilayah terdampak utama, BRI menyiapkan program renovasi fasilitas pendidikan, puskesmas, layanan publik serta perbaikan sistem air bersih dan sanitasi.