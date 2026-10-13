Satukan Pendidik dari 13 Negara, FOLSEA 2026 Jadi Pusat Berbagi Informasi & Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pendidik, pemimpin sekolah, dan inovator pendidikan dari 13 negara berkumpul di Bina Bangsa School (BBS) PIK, Jakarta, dalam ajang Future Learning Southeast Asia (FOLSEA) 2026 yang diselenggarakan pada 10–11 Oktober 2026.

Mengusung tema “Humanising Technology: Putting People at the Centre of the Future of Learning” (Memanusiakan Teknologi: Menempatkan Manusia sebagai Pusat Masa Depan Pembelajaran).

Salah satu sorotan utama konferensi ini adalah sesi keynote yang dibawakan oleh Douglas Kiang dari Menlo School.

Dia membagikan berbagai wawasan sekaligus mengajak para pendidik untuk berpikir kritis mengenai peran teknologi dalam membentuk masa depan pembelajaran.

Selama dua hari penyelenggaraan, para peserta mengikuti berbagai kegiatan, termasuk presentasi keynote, lokakarya praktik langsung (hands-on workshops), sesi micro-keynote, pameran inovasi pendidikan (showcases), serta diskusi kolaboratif.

Co-Chair FOLSEA sekaligus Head of Educational Technology Bina Bangsa School Alvin Soliman Miclat mengatakan para pendidik dari berbagai negara dan komunitas pendidikan turut berbagi pengalaman, praktik baik, tantangan, dan gagasan mereka.

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Hal itu membuka kesempatan bagi peserta untuk belajar tidak hanya dari para ahli, tetapi juga dari sesama pendidik.

Kehadiran ratusan pendidik yang mewakili 13 negara mencerminkan semakin pentingnya kolaborasi regional dan internasional dalam dunia pendidikan.