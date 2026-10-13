Satukan Potensi Perempuan Bengkulu, Pengurus Pusat P3B Resmi Dilantik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina PP P3B, Maya Miranda Ambarsari melantik Pengurus Pusat Persatuan Perempuan Provinsi Bengkulu (PP P3B) sebagai komitmen untuk menyatukan potensi perempuan Bengkulu dan memperkuat kontribusi dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan Pengurus Pusat P3B masa bakti 2026–2031 yang berlangsung di Murphy's Ballroom, Luxury Inn Arion Hotel, Jakarta Timur, Minggu (11/10).

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina PP P3B, Maya Miranda Ambarsari, S.H., M.I.B.

Maya dalam kesempatan tersebut meminta para pengurus menyatakan kesediaan untuk menerima dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Para pengurus yang dipimpin oleh Diah Nurhadini, S.E., M.Pd., selaku Ketua Umum PP P3B masa bakti 2026–2031, menyatakan kesediaan mereka.

Maya juga menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap daerah asal. Menurutnya, kebanggaan sebagai bagian dari Bengkulu perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai kemampuan masing-masing.

“Harus bangga menjadi orang Bengkulu. Mari bersama-sama membangun Bengkulu dengan cara dan kemampuan masing-masing. Dengan saling menghormati, menyayangi, dan membantu, perempuan bisa menjadi lebih kuat,” ungkap Maya.

Maya berharap kepengurusan PP P3B 2026–2031 mampu merangkul lintas generasi, menghargai pengalaman para senior, serta mendorong perempuan berkembang dan berperan aktif dalam pembangunan.