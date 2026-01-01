SATUSEHAT Jadi Fondasi Data Aman, Pelayanan Berkualitas & Kinerja Tinggi

jpnn.com, SURABAYA - Transformasi digital rumah sakit tidak lagi sebatas integrasi sistem informasi. Perlindungan data pasien, kesinambungan pelayanan, serta kemampuan manajemen mengambil keputusan secara cepat dan akurat kini menjadi kebutuhan utama pengelolaan fasilitas kesehatan.

Hal ini dibahas dalam Digital Sovereignty Forum 2026 RSUD NEXTGEN yang digelar RSUP Kemenkes Surabaya bersama Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jawa Timur, Jumat (6/11) di Surabaya.

Mengusung tema "Connected Through SATUSEHAT. Transforming Hospital Performance. Accelerating Growth," forum ini menghadirkan Kementerian Kesehatan RI, Pusdatin Kemenkes, Telkom Indonesia, ESTRADA, serta pimpinan RSUD se-Jawa Timur.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menyampaikan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit.

Regulasi ini mengatur klasifikasi rumah sakit menjadi empat strata yaitu dasar, madya, utama, dan paripurna, berdasarkan 24 kelompok layanan serta kompetensi SDM, sarana prasarana, dan peralatan.

Berdasarkan pemetaan 90 rumah sakit daerah di Jawa Timur, sebagian besar masih berada di strata dasar dan madya, sementara 21 layanan telah mencapai strata paripurna.

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"Dari sisi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), tercatat 66,5 persen rumah sakit telah memenuhi 12 kriteria KRIS, dan 2,8 persen belum memenuhi," ujar dr. Azhar.

Terkait SATUSEHAT, dia menegaskan kewajiban setiap fasilitas kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan platform tersebut.