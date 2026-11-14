Satya Hangga Kunjungi PLN Jatim, Ada Rencana Pengembangan PLTS 1.000 MW

jpnn.com, JAWA TIMUR - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga menyoroti penguatan jaringan listrik dan pengembangan energi terbarukan saat mengunjungi PLN UID Jawa Timur, Jumat (13/11).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Satya Hangga meninjau langsung kondisi sistem kelistrikan Jawa Timur sekaligus membahas sejumlah tantangan, mulai dari keandalan pasokan listrik, pemerataan elektrifikasi hingga pengembangan infrastruktur kendaraan listrik.

Jawa Timur tercatat memiliki sekitar 14–15 juta pelanggan listrik dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Satya Hangga menegaskan, keandalan sistem tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan kapasitas pembangkit.

“Jawa Timur memiliki kebutuhan listrik yang besar dan terus berkembang. Karena itu, kami perlu memastikan bahwa ketersediaan pembangkit didukung oleh jaringan transmisi dan distribusi yang andal,” kata Satya Hangga dalam siaran persnya, Sabtu (14/11).

Dia juga mengingatkan pentingnya kemampuan sistem dalam mengantisipasi gangguan agar kontinuitas pasokan listrik tetap terjaga.

Dalam pertemuan bersama jajaran PLN UID Jawa Timur, Manager Operasi UP2D Jawa Timur Ismanto mengungkapkan produksi listrik pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sempat mengalami penurunan akibat fenomena El Nino yang memengaruhi ketersediaan air.