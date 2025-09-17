Saut dan Bagas Kompak Melangkah ke 32 Besar Indonesia Masters 2025 Super 100
jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Yohanes Saut Marcellyno memulai perjuangan di Indonesia Masters 2025 Super 100 dengan mulus.
Berlaga di GOR Remaja, Pekanbaru, Selasa (16/9) pemain kelahiran 2 Mei 2003 itu menang di babak pertama atas wakil Thailand, Wongsup-In dengan skor 21-19, 21-17.
Pemain binaan Jaya Raya itu berupaya mengembalikan sentuhan setelah terakhir tampil pada turnamen Macau Open 2025 pada awal Agustus silam.
Tunggal putra ranking 130 itu masih mencoba adaptasi dan mencari bentuk permainan terbaiknya pada turnamen BWF Super 100 itu.
“Pertandingan pertama yang saya ikuti lagi pastinya tegang. Pada laga ini saya belum terlalu menyatu, semoga esok hari bisa bermain lebih baik lagi,” ujar Saut.
Dengan hasil ini, Saut mengikuti rekan satu negaranya yaitu Prahdiska Bagas Shujiwo.
Pemain binaan CWIBC itu melangkah ke 32 besar setelah mengalahkan wakil India, Raghu Mariswamy dengan skor 18-21, 21-12, 21-10.
Menarik ditunggu kiprah keduanya mengingat banyak penggemar berharap keduanya bisa tampil apik pada Indonesia Masters 2025 Super 100.
Yohanes Saut Marcellyno dan Prahdiska Bagas Shujiwo melangkah ke 32 besar turnamen Indonesia Masters 2025 Super 100 di Pekanbaru.
