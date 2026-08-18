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Savia Aulia hingga Shanna Shannon Sulap Perayaan HUT ke-81 RI Makin Khidmat

Savia Aulia hingga Shanna Shannon Sulap Perayaan HUT ke-81 RI Makin Khidmat
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Savia Aulia Rahmawati di HUT ke-81 RI, Istana. Foto: biropersmediasekper

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan penuh haru.

Di tengah suasana bangsa yang masih menaruh empati kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), seluruh rangkaian upacara berjalan lancar dan tertib.

Salah satu momen emosional terlihat setelah pengibaran Sang Merah Putih.

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Para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tak kuasa menahan air mata, setelah berbulan-bulan menjalani latihan dan disiplin ketat.

Pelukan antarpaskibraka menjadi gambaran lega sekaligus syukur.

Tugas yang mereka emban akhirnya dituntaskan dengan baik di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para tamu undangan.

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Suasana haru juga hadir lewat penampilan Savia Aulia Rahmawati.

Sinden cilik penyandang disabilitas itu tampil anggun dengan kebaya putih, membawakan sejumlah lagu daerah serta lagu nasional.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan penuh haru.

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