Savyavasa Resmikan Signature Residence Karya DBH di Tower 2

jpnn.com, JAKARTA - Dikembangkan bersama oleh Swire Properties dan JSI Group, Savyavasa, kawasan hunian mewah yang telah rampung di kawasan prestisius Dharmawangsa, Jakarta Selatan, hari ini memperkenalkan Signature Residence di Tower 2: hunian tiga kamar tidur seluas 254 meter persegi yang telah sepenuhnya dilengkapi furniture, hasil rancangan studio desain interior asal New York, Designs by Human (DBH).

Di bawah arahan desainer utama Joe Human, Signature Residence menyatukan perspektif desain global, pengaruh budaya Indonesia, dan kriya lokal untuk menghadirkan hunian yang dirancang bagi gaya hidup masa kini.

“Signature Residence dirancang dengan mempertimbangkan kehidupan sehari-hari. Desainnya menyeimbangkan keterbukaan dan privasi, menciptakan ruang-ruang yang mendukung berbagai momen sepanjang hari. Kini setelah hunian ini sepenuhnya dilengkapi furnitur, calon pembeli dapat langsung merasakan kualitas, kriya, dan kenyamanan yang menjadi ciri khas hunian ini,” ujar Direktur Sales dan Marketing Savyavasa Kristien Joe.

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Designs by Human merancang Signature Residence sebagai sebuah perjalanan melalui lima lingkungan yang saling terhubung, ruang keluarga dan makan, ruang santai (den), dua kamar tidur tamu, serta suite utama, masing-masing memiliki ekspresi material dan fungsi tersendiri, namun tetap menyatu dalam satu pengalaman tinggal yang utuh.

Di ruang keluarga, panel kayu vertikal diukir dengan tangan menggunakan motif yang terinspirasi dari batik, menerjemahkan ulang referensi tradisional melalui komposisi geometris yang lebih kontemporer.

Ruang makan yang menyatu dengannya menghadirkan karya seni khusus yang menggambarkan suasana panen padi di sawah Indonesia. Dikembangkan dari sketsa tangan dan diwujudkan menjadi lanskap melalui kolaborasi bersama desainer fesyen lokal, Linda Mulia, karya seni ini terinspirasi dari sawah-sawah yang dilihat Joe Human saat pertama kali berkunjung ke Indonesia.

Karya seni tersebut dilengkapi dengan pilihan dekorasi yang dikurasi langsung dari New York, menghadirkan interior yang berwawasan internasional namun tetap berpijak kuat pada konteks Indonesia.

Sementara itu, den merangkul karakternya yang menghadap ke dalam melalui dinding Venetian plaster yang menghadirkan kedalaman, tekstur, dan pantulan cahaya yang halus seiring perubahan cahaya alami sepanjang hari.