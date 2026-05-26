Savyavasa Serah Terima Hunian, Menandai Babak Baru Hunian Premium di Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Savyavasa, properti hunian mewah yang berlokasi di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, yang prestisius dan sangat diminati merayakan fase serah terima unit seiring para penghuni mulai menempati hunian baru mereka.

Dikembangkan bersama oleh Swire Properties dan Jakarta Setiabudi Internasional (JSI Group), Savyavasa kini memasuki babak penting baru sebagai komunitas hunian siap huni, mewujudkan visinya untuk menjadi hunian premium melalui lanskap hijau yang asri, fasilitas unggulan, serta layanan hunian berbasis hospitality.

Proyek ini telah mencatat hasil penjualan yang kuat, dengan Tower 1 telah terjual habis serta momentum positif yang terus berlanjut pada Tower 2 dan Tower 3.

Hingga saat ini, Savyavasa terus mencatat respons pasar yang positif, mencerminkan kuatnya minat terhadap hunian berkualitas tinggi di salah satu kawasan paling prestisius di Jakarta.

Berdiri di atas lahan seluas sekitar 2,8 hektare, Savyavasa terdiri dari 402 unit apartemen dua, tiga, dan empat kamar tidur yang tersebar di tiga menara hunian. Lebih dari 70% area pengembangan didedikasikan sebagai ruang terbuka hijau, menciptakan lingkungan yang rindang dengan nuansa resort.

Sebagai satu-satunya pengembangan hunian berskala besar terbaru di Dharmawangsa, Savyavasa menawarkan kombinasi langka antara lokasi strategis, skala pengembangan, serta standar desain internasional di pasar hunian premium Jakarta.

“Kami sangat senang dapat merayakan babak baru Savyavasa, sebuah pencapaian penting yang menandai langkah awal Swire Properties di pasar properti Jakarta. Bersama JSI Group, kami menghadirkan pengembangan hunian yang khas, memadukan standar desain internasional, kualitas layanan hunian yang tinggi, dan komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Melalui pendekatan tersebut, Savyavasa menetapkan standar baru bagi hunian premium di Jakarta. Kami juga sangat mengapresiasi respons positif dari pembeli lokal, sekaligus meningkatnya minat dari pasar internasional terhadap proyek ini,” kata Chief Executive Swire Properties Tim Blackburn.

Presiden Direktur JSI Group Jefri Darmadi mengatakan Savyavasa lahir dari keyakinan bersama antara JSI Group dan Swire Properties bahwa sebuah hunian seharusnya mampu mendukung cara masyarakat hidup, berkembang, dan membangun koneksi dari waktu ke waktu.