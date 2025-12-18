Sawit Atas
Oleh: Dahlan Iskan
Kamis, 18 Desember 2025 – 07:54 WIB
jpnn.com - Begitu mendarat di bandara Morowali, kemarin, saya disapa sesama penumpang dari Makassar. Ia jurusan Balikpapan-Makassar-Morowali. Saya jurusan Surabaya-Makassar-Morowali.
"Sudah ada yang menjemput Pak?"
"Belum ada".
"Tujuannya ke mana, Pak?"
"Tidak tahu".
Terdiam.
"Anda sendiri mau ke mana?"
"Saya ada kantor di sini Pak," katanya.
Orang-orang di kampung itu rata-rata punya kebun sawit antara 5 sampai 10 hektare. Makanya di sepanjang jalan saya melihat banyak kebun sawit.
