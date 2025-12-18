Sawit Atas

jpnn.com - Begitu mendarat di bandara Morowali, kemarin, saya disapa sesama penumpang dari Makassar. Ia jurusan Balikpapan-Makassar-Morowali. Saya jurusan Surabaya-Makassar-Morowali.

"Sudah ada yang menjemput Pak?"

"Belum ada".

Baca Juga: Gula Semut

"Tujuannya ke mana, Pak?"

"Tidak tahu".

Terdiam.

Baca Juga: Dua Satu

"Anda sendiri mau ke mana?"

"Saya ada kantor di sini Pak," katanya.