Sawit Atas

Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Begitu mendarat di bandara Morowali, kemarin, saya disapa sesama penumpang dari Makassar. Ia jurusan Balikpapan-Makassar-Morowali. Saya jurusan Surabaya-Makassar-Morowali.

"Sudah ada yang menjemput Pak?"

"Belum ada".

"Tujuannya ke mana, Pak?"

"Tidak tahu".

Terdiam.

"Anda sendiri mau ke mana?"

"Saya ada kantor di sini Pak," katanya.

Orang-orang di kampung itu rata-rata punya kebun sawit antara 5 sampai 10 hektare. Makanya di sepanjang jalan saya melihat banyak kebun sawit.

