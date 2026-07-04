Sayap Organisasi ABPEDNAS Srikandi Jaga Desa Resmi Dikukuhkan

jpnn.com, JAKARTA - Setelah merampungkan Musyawarah Nasional perdana, seluruh jajaran pengurus nasional hingga daerah gerakan Srikandi Jaga Desa resmi dilantik di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7).

Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, hadir memberikan pengarahan taktis.

Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya menekankan pentingnya peran pengawasan dan kepemimpinan perempuan demi menyongsong masa depan Nusantara yang kokoh.

Menurut dia, ketahanan nasional yang sejati bermula dari ketahanan di tingkat desa, di mana kaum perempuan memegang peran sentral sebagai penjaga moral serta penggerak ekonomi.

Srikandi Jaga Desa diarahkan untuk menjadi tameng pelindung bagi anak-anak di pedesaan, sekaligus pendorong utama kemandirian ekonomi.

Peningkatan kemandirian ekonomi dan keterlibatan perempuan dalam ruang kepemimpinan publik berkontribusi langsung pada menguatnya ketahanan desa dari berbagai gesekan sosial.

Baca Juga: Ini Upaya MobileCom dan ABPEDNAS Geber 74 Ribu Desa Go Digital

Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda menyampaikan pesan kuat mengenai esensi gerakan ini yang berpusat pada kekuatan keluarga.

Dia menekankan kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga.