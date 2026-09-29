Saykoji Bongkar Honor Tampil di Pestapora 2026, Ternyata Menghidupi Banyak Orang

jpnn.com, JAKARTA - Rapper Saykoji mengungkap cerita di balik honor yang diterimanya setelah tampil dalam festival musik Pestapora 2026.

Dia mengatakan bahwa bayaran dari sebuah pertunjukan tidak hanya masuk untuk kantong pribadi. Ada banyak orang yang ikut menerima dampak dari pemasukan tersebut karena terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan penampilan.

Melalui unggahan di Instagram, Saykoji memperlihatkan sejumlah momen beraksi bersama para musisi dan tim yang mendukung penampilan di Pestapora 2026.

Tidak hanya menampilkan suasana pertunjukan, rapper kelahiran 8 Juni 1983 itu juga menyoroti orang-orang yang bekerja di balik sebuah penampilan musik. Menurutnya, pertunjukan selama puluhan menit melibatkan banyak pihak dengan peran dan kebutuhan masing-masing.

“Di balik 45 menit penampilan yang megah, bukan cuma panggung satu orang,” tulis Saykoji.

Pelantun lagu So What Gitu Loh itu kemudian menjelaskan bahwa honor yang diterimanya sebagai rapper tidak berhenti sebagai pemasukan pribadi.

Sebagian dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan tim serta produksi penampilan.

“Angka honor yang masuk ke gue sebagai rapper, tidak pernah berhenti di satu rekening. Dari angka tersebut, roda ekonomi berputar cepat,” ungkapnya.